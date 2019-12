Segurança no Réveillon de Fortaleza: show vai contar com mais de 800 policiais e bombeiros

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) vai empregar mais de 800 profissionais para atuar na segurança da festa de Réveillon, no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Os 834 agentes de segurança estarão envolvidos, principalmente, em ações ostensivas voltadas para a prevenção de práticas criminosas e no salvamento de banhistas. O reforço será mobilizado para a região da festa no dia 31 de dezembro e também terá efetivo de prontidão nos terminais de ônibus de Fortaleza, para garantir o deslocamento da população em segurança. As ações seguem até o final das festividades, já no ano de 2020.

Os detalhes do plano operacional de segurança foram apresentados em coletiva de imprensa. Representantes da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e dos órgãos municipais de segurança, saúde, limpeza, mobilidade e fiscalização deram detalhes sobre a atuação de cada órgão no evento. Helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS também serão utilizados na Operação Reveillon.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) vai disponibilizar 743 militares para atuar ao longo da orla da Praia Formosa, Praia de Iracema, Praia do Meireles e Praia do Mucuripe, além dos terminais de ônibus. Composições do Policiamento Ostensivo Geral, do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e Comando de Policiamento Especializado (CPE) atuarão nas principais vias que levam os turistas e fortalezenses para o Aterro.

Equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) farão fiscalização do trânsito da região com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Além de policiamento em viaturas, os agentes também estarão a pé, em motocicletas, em bicicletas e montados em cavalos. A área contará ainda com uma Plataforma de Observação Elevada (POE) e três bases móveis.

A Polícia Civil também estará envolvida no evento com 56 agentes entre delegados, inspetores e escrivães. As delegacias plantonistas do 2º Distrito Policial (Aldeota) e do 34º Distrito Policial (Centro) serão responsáveis pelo registro de ocorrências na área do evento. O 7º Distrito Policial (Pirambu), que também funciona em regime de plantão, autuará de forma complementar às unidades mais próximas do Aterro.

O atendimento das delegacias especializadas da Criança e do Adolescente (DCA), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) segue sem alteração durante todo o período, já que são unidades que funcionam 24 horas. As demais unidades plantonistas da Capital e Região Metropolitana permanecem com os atendimentos normalmente: 9º (Vicente Pinzón), 10º (Antônio Bezerra), 11º (Pan-Americano), 13º (Parque Manibura), 30º (Messejana), 32º (Bom Jardim) e as metropolitanas de Caucaia, Eusébio, Horizonte e Maracanaú.

Os 35 bombeiros militares mobilizados para o local estarão divididos pela orla de Fortaleza, com atenção especial voltada para o público. Os agentes atuarão no resgate de vítimas, combate a sinistros e prevenção e salvamento aquático, além de realizar medidas preventivas na fiscalização de queima de fogos na região litorânea da cidade, evitando acidentes com materiais inflamáveis. Vistoriantes do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (CEPI), socorristas, bem como equipes de combate a incêndio e tripuladas em bote do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) serão deslocadas para o Aterro.

No Aterro da Praia de Iracema, os bombeiros também prestarão atendimento de emergência pré-hospitalar para a população que for conferir a festa na praia. Serão empregados veículos como o Auto Bomba Tanque (especializado no combate a incêndios) e viaturas de Resgate e de Salvamento.