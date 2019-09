Segurança pública: Ciopaer acumula mais de mil atividades nos primeiros oito meses do ano

Com mais de 1.034 missões realizadas entre janeiro e agosto deste ano, a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) cumpre funções que vão além do apoio a ações policiais e patrulhamento. As aeronaves da Ciopaer, distribuídas atualmente em quatro bases (Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá) atuam também em resgates, transportes aeromédicos, transporte de órgãos e tecidos humanos para transplante, apoio às ações de defesa civil, monitoramento ambiental e de recursos hídricos e apoio a ações de controle de queimadas.

Além de participarem de operações das Polícias Civil e Militar cearenses e do Corpo de Bombeiros Militar, as aeronaves da Ciopaer atuam em missões que seriam realizadas pela Marinha do Brasil e também da Força Aérea Brasileira, dada a não existência de helicópteros dessas duas forças no Ceará.

Do total de 1.034 missões realizadas nos primeiros oito meses de 2019, 124 delas foram de transporte aeromédico. Entra as atividades mais recentes desempenhadas pelos profissionais da Coordenadoria em parceria com servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), graças a um convênio firmado entre a SSPDS e a Secretaria da Saúde (Sesa), estão três serviços prestados no último domingo (15). Uma das viagens partiu de Juazeiro do Norte, a partir de onde foi feito o transporte de um recém-nascido que apresentava um quadro de insuficiência respiratória para uma unidade hospitalar situada em Fortaleza. Em outra ação, uma criança de oito anos foi transportada pela equipe da Ciopaer de Missão Velha, onde foi vítima de um acidente de trânsito, também para a Capital cearense. Na terceira missão, a paciente foi uma mulher que acabara de dar a luz e que estava com insuficiência cardiorrespiratória. Ela foi socorrida e levada de Crateús para um hospital em Fortaleza.

Nas três ocorrências, os deslocamentos das regiões do Cariri e dos Inhamuns para a Capital totalizaram 1.700 km, percurso que se colocado em linha reta seria o suficiente para um voo ligando Fortaleza à Guiana Francesa. Além disso, os profissionais do Samu atuam embarcados junto com tripulantes da Ciopaer em aeronaves equipadas com todo aparato específico para fazer o transporte e atendimento médico de vítimas em UTIs aéreas até as unidades de saúde mais próximas.

A Ciopaer é uma coordenadoria fundamental na melhoria da segurança das pessoas e no salvamento de vidas, não só de forma direta, com os atendimentos aeromédicos, que são diários, mas também no combate ao crime, um apoio aéreo, que proporciona mais segurança na atuação dos policiais, pontuou o secretário André Costa.

Os 1.034 acionamentos da Ciopaer, de janeiro a agosto de 2019, representam um aumento de 21,6% nas missões da coordenadoria da SSPDS, se comparados às 850 ocorrências atendidas no mesmo período de 2018. As ocorrências de patrulhamento aéreo cresceram 106,4%, passando de 141 nos oito primeiros meses do ano passado para 291 até o oitavo mês deste ano. Considerando apenas os transportes aeromédicos houve um acréscimo de 45,9% nas ações, já que os atendimentos passaram de 85 para 124 no mesmo período. Os 124 casos de janeiro a agosto deste ano já se aproximam do total de atendimento de todo o ano de 2018, quando foram atendidas 139 ocorrências.