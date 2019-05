Seguro DPVAT: 70% das indenizações foram destinadas para vítimas com sequelas permanentes

O seguro a Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, o DPVAT, registrou em 2018, 320 mil indenizações que cobriram morte, invalidez permanente e reembolso de despesas com assistências médicas e suplementares. Cerca de 70% das indenizações, aproximadamente 228 mil ocorrências, foram destinadas para acidentes de trânsito com vítimas que adquiriram algum tipo de invalidez permanente.

A maior parte das ocorrências, cerca de 75%, foram registradas em acidentes que envolvem motocicletas, foram 246 mil pagamentos. Os homens com idade entre 18 e 34 anos representam 79% das vítimas com sequelas permanentes.