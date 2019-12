Seguro DPVAT: Ceará é o quinto estado que mais indeniza pedestres por invalidez

A pesquisa foi divulgada pela Seguradora Líder, responsável pelo seguro. Ao todo, 68.675 pedestres em todo o Brasil foram indenizados. Os pedestres, de acordo com a seguradora, é o segundo mais afetado em acidentes que resultam em sequelas graves.

Além disso, a maioria das vítimas são pessoas jovens. Do total de pagamentos, 28.286 foram destinados a pessoas com idade entre 18 e 34 anos. A segunda faixa etária com mais indenizados é a de 45 a 64 anos.