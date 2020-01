Seguro DPVAT: mais de 6 mil cearenses já receberam a restituição do antigo valor

Mais de 6.200 requisições de restituição do seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores de Vias Terrestres foram processadas pela Seguradora Líder e os proprietários de veículos, no Ceará, já receberam o dinheiro pago a mais.

O número de donos de veículos que podem pedir a restituição do seguro aumentou de 2 milhões para 4 milhões, de acordo com informações da seguradora responsável por administrar o seguro obrigatório.

De acordo com a gestora, o crescimento do número é devido uma atualização dos pagamentos via Detrans e Secretaria da Fazenda. Como os prazos de compensação bancários podem variar, o total de possíveis ressarcimentos ainda deve subir. Anteriormente, mais de 50 mil veículos do Ceará estavam aptos a receber o reembolso, mas esse número pode aumentar. Até essa segunda-feira, 510 mil pedidos de restituição foram feitos, segundo a Seguradora Líder.