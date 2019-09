Seis municípios têm o melhor índice de desenvolvimento do Ceará: Eusébio e Fortaleza lideram ranking

Eusébio, Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Aquiraz, Maracanaú, Horizonte, Barbalha, Sobral, Cascavel e Paracuru são os dez municípios com os melhores Índices de Desenvolvimento Municipal. No Ceará, apenas seis dos 184 municípios cearenses compõem a “classe 1” do índice, são eles: Eusébio, Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Aquiraz, Maracanaú e Horizonte. Juntos, estes contam mais de 3 milhões de habitantes, o que equivalente a 34,35% da população cearense.

Os municípios listados nesse grupo são referências estaduais em relação ao desenvolvimento. Os dados são do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado do Ceará.

Do outro lado do estudo, os dez municípios com menores índices de desenvolvimento são: Aiuaba, Pires Ferreira, Catarina, Umari, Abaiara, Deputado Irapuan Pinheiro, Tejuçuoca, Tarrafas, Caridade e Piquet Carneiro.

O Índice de traduz, de forma consolidada, a situação dos 184 municípios cearenses, segundo os trinta indicadores analisados em quatro grupos: Indicadores fisiográficos, fundiários e agrícolas; Indicadores demográficos e econômicos; Indicadores de infraestrutura de apoio e Indicadores sociais.

Confira a lista dos municípios: