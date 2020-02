Sejuv divulga edital de Chamamento Público dos Jogos Escolares 2020

A Secretaria do Esporte e Juventude do Estado do Ceará (Sejuv) divulgou, nesta sexta-feira (14), o Edital Nº 01/2020 que diz respeito ao processo de Chamamento Público dos Jogos Escolares 2020.

O referente Edital tem como finalidade a seleção pública e o credenciamento de organizações da sociedade civil para fins de celebração de parceria para a execução dos Jogos Escolares do Ceará 2020.

Os interessados em participar da seleção deverão realizar entrega da documentação em envelope lacrado e colado, devidamente assinado em seu fecho pelo proponente ou representante designado, no protocolo da Sejuv, localizado na Av. Alberto Craveiro, 2775, Castelão, Fortaleza/CE, no período de 16 de março a 30 de março de 2020, exclusivamente em dias úteis, no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Para acessar o edital, requerimento de inscrição e termo de referência clique aqui

Jogos Escolares do Ceará

Os Jogos Escolares do Ceará buscam promover o intercâmbio sociocultural e educacional entre os alunos das diversas escolas do Estado, além de revelar novos talentos, levando uma mensagem de cultura e paz, mostrando que é possível realizar esporte de forma solidária e sem violência.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará