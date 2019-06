Sejuv divulga resultado definitivo dos projetos da Lei de Incentivo ao Esporte

A Secretaria do Esporte e Juventude do Ceará (Sejuv) divulga nesta segunda-feira (17), o resultado definitivo Nº 10 dos projetos analisados no II Edital de Projetos Desportivos e Paradesportivos – Incentivo ao Esporte Cearense, referente à Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 13 de junho.

Os proponentes com projetos aprovados devem receber o Certificado de Aprovação de Projeto (CAP) na Sejuv, situada na Avenida Alberto Craveiro, Nº 2775, Castelão – Fortaleza/CE, das 8h às 17h. Com o CAP, os proponentes estarão autorizados a captar recursos, tendo um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação do resultado.

O processo de análise dos projetos do II Edital continua e os proponentes devem acompanhar a publicação de novos resultados em nosso sítio eletrônico e redes sociais.