Seleção brasileira goleia Argentina na estréia da técnica Pia Sundhage

Nesta quinta-feira (29), a Seleção Brasileira venceu fácil a Argentina por 5 a 0 no primeiro jogo do Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino. O jogo aconteceu no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e marcou a estreia da treinadora Pia Sundhage no comando do time feminino. O Brasil venceu com gols de Ludmilla, Formiga e Debinha no primeiro tempo, e Érika e Juncos (contra) no segundo.

Cerca de 13 mil pessoas compareceram no Pacaembu, com presença hegemônica de mulheres na arquibancada. O torneio teve início com a partida entre Chile e Costa Rica, às 19h30 da quinta (29), com vitória das chilenas por 1×0.

No domingo (1), Brasil e Chile, vencedores da primeira rodada, farão a final do torneio amistoso às 13h30, também no Pacaembu. Enquanto Costa Rica e Argentina disputam o terceiro lugar mais cedo.