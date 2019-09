Seleção Brasileira perdeu para Peru em amistoso nos EUA

O Brasil, do técnico Tite, encerrou os preparativos para a Copa do Mundo que será realizada no Qatar em 2022, com derrota para o Peru, no amistoso, realizado em Los Angeles na noite desta terça-feira (11).

O jogo terminou com a vitória Peruana por 1 a 0, após cruzamento na área e a finalização de cabeça por de Luis Abram, aos 40 minutos do segundo tempo. A seleção brasileira sofreu muito no decorrer do jogo para criar jogadas de perigo e o Peru “mais ligado” aproveitou-se da situação para colocar pressão no Brasil e assim encaminhar a vitória.

O amistoso teve um gostinho a mais para os peruanos, pois a equipe conseguiu vingar a derrota na final da Copa América do Brasil (3-1), em julho.

A derrota foi apenas a terceira do técnico do Tite a frente do comando da seleção.