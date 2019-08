Seleção brasileira: Tite convoca jogadores para amistosos de setembro

O técnico da Seleção Brasileira de Futebol Masculina, Tite, anunciou hoje (16) a lista de 23 jogadores que disputarão os amistosos de setembro, contra o Peru e a Colômbia.

O Brasil enfrentará o Peru em Miami, no Estádio Hard Rock Stadium, no dia 6 de setembro. No dia 10, será a vez do jogo contra a Colômbia, em Los Angeles, no Los Angeles Memorial Coliseum.

A seleção convocada terá como novidades o goleiro Ivan, zagueiro Samir, lateral Jorge, atacante Bruno Henrique e a volta de Neymar que ficou de fora da Copa America por causa de uma lesão no pé.

(*) Com informações da Agência Brasil