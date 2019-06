Seleção feminina: Brasil vence a Itália e avança para as oitavas de final

O Grupo C da Copa do Mundo de Futebol Feminino está com triplo empate. As seleções da Itália, Austrália e Brasil estão com 6 pontos. A ordem de classificação para as oitavas de final foi decidida pelo saldo de gols, critério de desempate da competição. A Itália ficou em primeiro do grupo com saldo de oito gols. A Austrália, em segundo, com saldo de 7, e o Brasil também avançou para a próxima fase com o saldo de 6 gols.

Com gol de pênalti, Marta faz o Brasil vibrar e se classificar para as oitavas de final. A partida fez com que a atacante superasse o alemão Klose na artilharia em Copas do Mundo

Na próxima fase, a seleção enfrenta a França ou Alemanha. O adversário será definido com o fechamento da terceira rodada. Caso o próximo rival seja o time francês, o jogo será domingo (23), às 16h. Já se a combinação indicar o time alemão, a partida vai para sábado (22), às 12h30.