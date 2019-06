Sem acordo, comissão do Congresso adia votação de crédito de R$ 248,9 bilhões para o governo

Sem acordo, a Comissão Mista de Orçamento (CMO), formada por deputados e senadores, adiou nessa quarta-feira (5) a votação do projeto de lei que autoriza a obtenção pelo governo federal de um crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões, a serem obtidos com a emissão de títulos do Tesouro. O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político desta quinta-feira (6), entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.

Beto relata que o governo precisa da aprovação do Congresso Nacional para que possa ter essa verba extra ao seu orçamento.

Confira na integra comentário do jornalista: