Sema participa do Dia Mundial de Limpeza com 50 ações em todo o Estado

O Governo do Ceará participou ativamente da edição 2019 do evento global World Cleanup Day (WCD), nesse sábado (21). A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) esteve à frente e participou efetivamente de 50 ações no Ceará para a limpeza das praias, rios e lagoas. De acordo com o secretário Artur Bruno, “está já é a maior campanha de mobilização e sensibilização da Sema sobre a questão do descarte irregular de lixo”. A iniciativa envolveu todas as unidades de conservação (UCs) estaduais e contabilizou a coleta de cinco toneladas de resíduos.

O educador ambiental, Sérgio Mota, da Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social (Coeas), à frente da ação no âmbito da Secretaria Estadual, destaca a urgência de todas as pessoas cuidarem de próprio lixo.

“A nossa ideia não é só fazer a limpeza dos locais, mas sermos exemplo para o cuidado que devemos ter para com o nosso planeta”, ressaltou. “Infelizmente, apesar de todas as informações disponíveis, ainda jogamos muito lixo, indevidamente”, completa. Um total de 1.500 voluntários participou das ações da Sema.

Blitz

Em parceria com o projeto Limpa Brasil e a Prefeitura, durante o mutirão de limpeza na Praia de Iracema, iniciado às sete da manhã, a equipe da Sema realizou Blitz Ecológica. Não importava se moto, carro de passeio, de aplicativo ou táxis, todos os veículos eram parados em frente ao Hotel Sonata para um momento de educação ambiental, enquanto 400 voluntários recolhiam resíduos no calçadão, na faixa de areia, nas pedras e leito do mar de Iracema.

Preocupada com a situação do meio ambiente, a secretária de Planejamento e Gestão, Maria Dias, da Sema, esqueceu o sol forte e cedinho já participava ativamente da Blitz. Ela demonstrou preocupação com os “nossos recursos naturais” e destacou a importância de exercer a cidadania e respeitar a natureza. “Acordar cedo não é sacrifício nenhum quando você vem fazer um trabalho voluntário voltado para a proteção ambiental”, disse.

“Estamos sensibilizando a população cearense para uma mudança de comportamento e de olhar, lembrando que os recursos são finitos e por isso, hoje estamos lutando para que as gerações futuras também possam usufruir de água e ar limpos, e solo saudável”, encerra Maria Dias.

Todos os motoristas parados durante a blitz foram informados sobre a importância do WCD e ganharam uma sacola veicular. Uma equipe do Detran apoiou a atividade.

Nas UCs

A ação também mobilizou os visitantes das 25 UCs. No Parque Estadual Sítio Fundão, no Cariri, foram tantos os “interessados querendo” participar do mutirão de limpeza, que foi preciso organizar todo mundo em uma “imensa” fila para o credenciamento. “Todos trabalhando incansavelmente, para mudar o mundo”, disse a gestora da unidade de conservação, Dágila Ramonita.

No Monumento Natural das Falésias em Beberibe também teve ação de limpeza de praia, assim como na APA das Dunas do Litoral Oeste, onde voluntários limparam a Praia da Taíba. A Praia de Jericoacoara também não ficou fora do movimento. Ali, aconteceram ações de coleta de lixo e educação ambiental, assim como no Marco Zero, na Barra do Ceará, que contou até com um passeio de barco. Na APA do Estuário do Rio Mundaú além da limpeza e educação ambiental, lixeiras ecológicas foram instaladas nas proximidades das barracas. De praia.

No Parque Estadual Botânico, escoteiros e voluntários percorreram mangues e trilhas coletando resíduos. Na APA da Serra de Baturité a equipe da Sema, em parceria com o BPMA realizou uma ação de limpeza na Barragem Germinal, em Palmácia, realizando também um plantio simbólico de mudas, no entorno da barragem. Ainda teve limpeza do Rio Pacoti e em áreas da Serra de Guaramiranga.

Todas as atividades referentes ao #DiaDeLimpezaCE, coordenadas pela Sema, foram finalizadas na tarde de sábado, na Praia do Futuro, com uma grande ação de educação ambiental.

“Encerramos cansados, mas felizes, com o dia de hoje”, disse o coordenador de Educação Ambiental e Mobilização Social da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, Ulisses Rolim. “A ação foi apenas o primeiro passo de uma série de outras ações da SEMA com foco na educação e conscientização, especialmente de crianças e jovens, sobre a importância de se produzir menos lixo e do impacto do mesmo no meio ambiente”, encerra Ulisses.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará