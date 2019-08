Semace capacita municípios para o licenciamento ambiental local

A terceira edição do seminário regionalizado Interação, que treina servidores municipais para atuar na fiscalização e no licenciamento ambientais, começou nesta quarta-feira (28), em Limoeiro do Norte,. O seminário realizado em colaboração pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) é dirigido aos municípios do Médio Jaguaribe e do Litoral Leste, que estão exercendo ou que pretendem exercer a autoridade ambiental de impacto local. Participam 70 servidores de dez prefeituras.

O projeto leva ao interior doutores e mestres do corpo técnico da Semace, e a experiência de 32 anos de atuação da autarquia. “O que a Semace pretende é estimular os municípios a assumirem seus sistemas de gestão ambiental, para que possam realizar ações de licenciamento, fiscalização e monitoramento”, afirmou o superintendente da Semace, Carlos Alberto Mendes Junior na abertura do seminário.

Quanto mais entes estiverem no sistema, mais rapidamente e de forma mais eficiente nós atingiremos a nossa missão de assegurar o desenvolvimento sustentável no estado do Ceará.

O Interação de Limoeiro do Norte segue até esta quinta-feira (29). O treinamento é realizado em parceria com o Instituto Municipal de Meio Ambiente (Immab). No programa, estão os temas: modernização do licenciamento ambiental, sistema nacional de controle da origem dos produtos florestais e aspectos gerais da fiscalização.

O próximo Interação regionalizado será realizado no Maciço de Baturité.