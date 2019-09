Semace convoca criadores de pássaros a renovar autorização

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) convoca os criadores amadores de pássaros a renovarem a autorização para o exercício da atividade, referente ao biênio 2019/2020, junto ao Sistema Gestão de Criadores de Passeriformes Silvestres (Sispass). A convocação vale para criadores de todo o estado, de espécies silvestres nativas, como galo de campina, golinha, canário da terra, entre outros. O prazo para a regularização terminou no dia 31 de agosto, depois de prorrogado por 30 dias, e não voltará a ser adiado.

De acordo com a Gerência de Fiscalização da Semace, dos cerca de 1,6 mil criadores amadores de pássaros do Ceará, apenas 511 pediram a renovação da autorização, ou 32% do total. Quem perdeu o prazo fica bloqueado no sistema e impedido de declarar as movimentações no plantel, como o nascimento de aves e a transferência para outros criadouros. Em caso de fiscalização, o criador irregular pode ser autuado, multado e ter as aves apreendidas.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará