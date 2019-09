Semace divulga praias de Fortaleza próprias para banho

Estão próprias para banho 24 das 31 praias de Fortaleza monitoradas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). De acordo com o boletim semanal de balneabilidade, todas as praias da zona leste, que compreende a extensão da Praia do Futuro, estão aprovadas. A única exceção é a praia do Farol, que corresponde à comunidade do Serviluz.

Na zona centro, que vai do Mucuripe à Praia de Iracema, a situação também é favorável para as atividades de esporte e lazer. Mas o trecho entre o riacho Maceió e o monumento dos jangadeiros está impróprio. O banhista deve ficar mais atento às praias da zona oeste, compreendida entre o Centro e a Barra do Ceará, onde a metade das praias analisadas estão próprias.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará