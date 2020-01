Semace fará monitoramento das praias atingidas na crise do óleo

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) fará, a partir de fevereiro, o monitoramento especial de praias atingidas pelo óleo no Ceará, durante a crise do ano passado. Os dados serão divulgados nas mídias próprias da Semace e junto à imprensa. O objetivo da ação é tranquilizar moradores, frequentadores e trabalhadores da pesca e da captura de crustáceos, além de empreendedores dos segmentos do turismo e do lazer.

De acordo com o superintendente da Semace, Carlos Alberto Mendes, seis praias serão monitoradas, duas vezes com intervalo de dois meses entre os exames. As praias serão escolhidas de acordo com critérios como o volume de óleo removido e o número de frequentadores. Uma das áreas a serem monitoradas é a Praia do Futuro.

Será mais uma ação da Semace, que integra o comitê instalado no âmbito do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), para a gestão do que se chamou crise do óleo.

Prevenção

O monitoramento especial foi aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) e tem o caráter preventivo. Uma empresa especializada será contratada para realizar a coleta e análise de amostras de água do mar e da areia. A análise será feita pelo método físico-químico, que identifica a ocorrência e a proporção de hidrocarbonetos (óleos) nas amostras.

Se forem encontrados supostos resquícios da contaminação, os dados serão compartilhados com o Ibama, responsável pelo controle ambiental do litoral e com o comitê da crise. As medidas cabíveis de mitigação do dano ambiental e de redução do risco à saúde serão tomadas, de acordo com a extensão e a gravidade do indício verificado.

Litoral do estado

A Semace já realiza o monitoramento das praias do litoral leste e oeste do estado. O método utilizado é do tipo microbiológico, que identifica coliformes termotolerantes e outras substâncias contaminantes. O exame é realizado de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000, que disciplina o exame da balneabilidade das praias para todos os estados com litoral.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará