Semace vai utilizar mergulhadores para monitorar óleo submerso no mar

Dez mergulhadores farão uma vistoria no mar de Canoa Quebrada, no litoral leste, neste sábado (26), em busca de tufos do óleo derramado em alto mar. A operação inédita será coordenada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), responsável pelo monitoramento do litoral, e terá o apoio da Marinha e de barraqueiros locais.

A ação foi decidida, depois que técnicos do monitoramento da Semace perceberam que o óleo, denso e viscoso, fica abaixo da coluna d’água, dificultando a visualização, desde helicópteros ou embarcações. A manchas localizadas, na última quarta-feira (23), durante um sobrevoo da Semace, próximas a Aracati, estavam semissubmersas.

As duas manchas foram removidas pela marinha, no mesmo dia. Mas ficou a suspeita de que tufos do óleo tenham afundado ou que estejam se deslocando debaixo d’água, rumo à praia. Canoa Quebrada, uma dos destinos mais visitadas pelo turista no estado, foi uma das praias atingidas pelo óleo.

Voluntários

Os dez mergulhadores são voluntários. Eles integram a operadora de mergulho Mar do Ceará. Os profissionais farão a vistoria a cerca de dez quilômetros da costa. Eles viajarão em embarcações da marinha. A partida será às 8 horas, em frente à barraca do Antônio Coco. O retorno está previsto para 12 horas.