Semana começa com 49 vagas de emprego no Sine Municipal de Caucaia

Quarenta e nove vagas de emprego estão sendo oferecidas pelo Sine Municipal de Caucaia,para quem deseja voltar ao mercado de trabalho. Todas são destinadas a quem já tem cadastro no órgão.

As oportunidades são: vendedor pracista (6), tecnólogo em hotelaria (5), técnico em turismo (5), recepcionista de hotel (5), desenhista técnico (5), camareira de hotel (5), garçom (2, para pessoas com deficiência), operador de caixa (2, para pessoas com deficiência) e auxiliar de limpeza (2, para pessoas com deficiência).

E mais: comprador (1), cozinheiro geral (1), encarregado de frios (1), gerente de mercearia (1), gerente de produtos bancários (1), mecânico de manutenção de máquina industrial (1), mensageiro (1, para pessoa com deficiência), técnico em mineração (1), técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares (1) e técnico mecânico de equipamentos médicos e odontológicos (1).

Interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine de Caucaia é vinculado. É obrigatória a apresentação de CPF/RG e Carteira de Trabalho.