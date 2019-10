Semana começa com cenário favorável para chuva na faixa litorânea e Maciço de Baturité

Os litorais de Fortaleza e do Pecém, além da macrorregião do Maciço de Baturité amanheceram sob chuvas isoladas nesta segunda-feira (14). Conforme previsão atualizada da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência é que as precipitações sigam próximo à costa até o início da tarde de hoje.

As chuvas desta segunda estão associadas à atuação da brisa terrestre, que é um sistema que é um que atua de forma local e se caracteriza como ventos que ocorrem entre os períodos da noite e da manhã, movendo-se da terra para o mar.

Segundo o meteorologista da Funceme Raul Fritz, apesar deste sistema atuar diariamente, a brisa necessita de outros fatores como a umidade do ar mais elevada para provocar precipitações e, nas primeiras horas de hoje, ela chegou a 90% em Fortaleza, por exemplo.

No intervalo entre as 7h deste domingo (13) e as 7h desta segunda, balanço parcial indica registros em, pelo menos, cinco municípios, sendo o maior acumulado em Fortaleza, nos posto pluviométrico do Castelão, com 4,2 milímetros. Os dados serão atualizados ao longo do dia e podem ser acompanhados por meio do endereço funceme.br/calendario.

Para esta terça-feira (15), a Funceme prevê cenário semelhante ao observado hoje: nebulosidade variável com possibilidade faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado.