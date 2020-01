Semana começa com previsão de tempo firme em maior parte do Ceará

A segunda quinzena do mês de janeiro chega com cenário mais favorável para tempo firme em praticamente todo o Ceará. Neste momento, conforme análise da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), há pouca nebulosidade sobre o Estado e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) encontra-se mais afastada.

Diante do atual cenário, a previsão é de predomínio de nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira e com intensidade fraca na faixa litorânea, Maciço de Baturité e também na Ibiapaba nesta segunda-feira (13). O mesmo é esperado para esta terça-feira (14) e quarta-feira (15), mas com chances também no sul do Ceará.

Além do afastamento da ZCIT, que encontrava-se próximo à costa norte do Nordeste, os meteorologistas da Funceme indicam que a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), cujo centro está sobre o noroeste da Bahia, acaba desfavorecendo precipitações no Ceará.

Dados

O fim de semana foi de chuvas mais reduzidas em relação ao que observamos entre quarta e sexta-feira da última semana, por exemplo. O cenário de precipitações mais escassas entre sábado e domingo já havia sido indicado pela Funceme.

No intervalo de 24 horas entre as 7h deste domingo (13) e as 7h de hoje, balanço parcial indica registros em, pelo menos, 13 municípios. Sendo os maiores acumulados em Campos Sales (29 mm), Barroquinha (25 mm), Guaiúba (22 mm) e Russas (14,8 mm).

Chegando ao fim da primeira quinzena do mês de janeiro, último período da Pré-Estação, o Ceará encontra-se com chuvas quase próximo à média. Atualmente, a Funceme aponta observado de 83,7 mm, ainda 15,2% do esperado para o mês como um todo.

Maiores chuvas por posto no dia:

Viçosa Do Ceará (Posto: Sitio Vambira) : 26.8 mm

Russas (Posto: Russas) : 14.8 mm

Ocara (Posto: Acude Batente) : 14.0 mm

São Benedito (Posto: Sao Benedito) : 6.0 mm

Mucambo (Posto: Mucambo) : 2.0 mm

Uruoca (Posto: Paracua) : 1.6 mm

(*)com informação da Funceme