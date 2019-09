Semana da Pessoa com Deficiência discute cuidado integral à saúde

Nesta quarta-feira (18) e quinta-feira (19), a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), por meio do Núcleo de Atenção Especializada (Nuesp) da Coordenadoria de Políticas e Atenção à Saúde (Copas), promove a Semana da Pessoa com Deficiência, evento voltado para o cuidado integral à saúde da pessoa com deficiência física, auditiva, visual e intelectual. Aberto ao público, o encontro destaca a temática “Acessibilidade, direitos e visibilidade”.

O objetivo é reunir gestores municipais e estaduais, coordenadores das regionais de saúde, diretores dos hospitais polo, profissionais da saúde e entidades da sociedade civil ligadas ao movimento das pessoas com deficiência para uma ampla discussão coletiva sobre as políticas de atenção à saúde e construção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Estado.

O Governo do Ceará reconhece a importância de realização da Semana da Pessoa com Deficiência por promover um espaço de discussão, debate, formulação de proposições e deliberações voltadas à conjuntura estadual. Reconhecendo a transversalidade como requisito fundamental para concepção e gestão das políticas públicas do Estado.

“Assumiremos diversas obrigações para garantir a equiparação da saúde integral das pessoas com deficiência em todo o Ceará. Essa discussão viabiliza a troca de experiências entre a sociedade civil e gestores”, ressalta Maria Arnete Borges, assessora técnica da política da pessoa com deficiência da Copas/ Sesa. Ela também é a primeira pessoa com deficiência que integra uma Mesa de Negociação desta política na pasta da Saúde.

Durante os dois dias estão previstos debates, mesas redondas, oficinas manuais, massoterapia com deficientes visuais e serviços de saúde do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito), além do lançamento do Censo da PcD nos 184 municípios cearenses.

Serviço

Semana da Pessoa com Deficiência

Data:18 e 19 de setembro

Horário: 8h30 às 12h

Local: Auditório Waldir Arcoverde da Secretaria da Saúde do Ceará (Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema)

Mais informações: (85) 3101.5345