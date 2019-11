Semana de Conciliação espera resolver 939 processos entre instituições financeiras e clientes no Ceará

A 14ª Semana Nacional de Conciliação, realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça do Ceará, espera formalizar acordos de 939 processos no Estado, entre os dias 4 e 8 de novembro. A iniciativa pretende incentivar a solução de demandas judiciais de forma mais rápida e dessa forma desafogar a Justiça do Estado.

Participam da ação os bancos Bradesco, BS2, Itaú Unibanco, Santander, Sicredi e Votorantim. As instituições financeiras fizeram um levantamento dos casos em que já haviam propostas de acordo disponíveis, e encaminharam as informações dessas ações para o Tribunal de Justiça do Estado.

As ações também serão realizadas em outros nove estados: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Como participar

Para a Semana Nacional da Conciliação, os tribunais selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas no conflito. Caso o cidadão ou a instituição tenha interesse em incluir o processo na Semana, deve procurar, com antecedência, o tribunal em que o caso tramita.

Em caso de dúvida, acesse a página da Semana Nacional de Conciliação.