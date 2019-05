Semana de prevenção da hanseníase começa na próxima sexta-feira

A Secretaria da Saúde do Ceará e as 22 Coordenadorias Regionais de Saúde vão realizar a partir da próxima sexta-feira (24) até o dia 31, a Semana de Prevenção da Hanseníase. As atividades terão como foco o autocuidado para as pessoas portadoras da doença. O início da campanha foi escolhido em alusão ao Dia Estadual da Pessoa atingida pela Hanseníase, celebrado no dia 24.

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa caracterizada pela evolução lenta e que afeta principalmente a pele. O diagnóstico precoce da hanseníase é importante para prevenir as incapacidades físicas e deve acontecer por meio do exame de pele. Quando a doença não é diagnosticada logo no início e tratada adequadamente, pode ocasionar deformidades na pele da pessoa portadora da doença.

Em 2018 foram diagnosticados no Ceará 1.691 novos casos da doença. Já neste ano, foram confirmados 469 casos.