Semana do Brasil tem resultado positivo para o comércio cearense, aponta Fecomércio

A Semana do Brasil, iniciativa do Governo Federal para impulsionar as vendas durante o mês de setembro, apresentou resultado positivo com um crescimento real de 12% apenas na primeira semana da campanha, segundo balanço divulgado pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.

Durante os dias 6 a 15 de setembro, a Federação do Comércio do Ceará (Fecomércio CE) e seus sindicatos filiados também constataram crescimento nas vendas do varejo.

No Ceará, empresas como lojas, farmácias, restaurantes, hotéis, revendas de gás de cozinha, shopping centers, além de grandes companhias nacionais, participaram da Semana do Brasil oferecendo promoções e descontos especiais. Várias cidades cearenses aderiram à ação.

A campanha é uma iniciativa para movimentar o comércio que historicamente é mais fraco no mês de setembro. Além disso, para gerar um ambiente de confiança para os próximos meses do ano.

