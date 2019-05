Semana Nacional da Conciliação Trabalhista começa nesta segunda-feira (27)

“Menos Conflitos. Mais Soluções: com a conciliação o saldo é sempre positivo” – este é o slogan da 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que tem como objetivo ampliar o número de acordos entre empregados e empregadores. A semana começa nesta segunda-feira (27) e vai até o dia 31 de maio.

Promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), juntamente com os tribunais regionais do Trabalho – incluindo o do Ceará -, a Semana tem um o número de audiências ampliado e o total de acordos firmados aumenta. Segundo o TST, a solução “amigável” dos conflitos é mais rápida e, portanto, mais vantajosa para o trabalhador.

Interessados

Para participar da 5ª Semana, os cearenses interessados devem entrar em contato com o TRT do Estado – basta clicar aqui. Com mais de 700 mil atendimentos e 102 mil acordos consolidados, nas quatro primeiras edições do evento, a Semana movimentou cerca de R$ 2 bilhões de recursos.

Onde conciliar no Ceará

1º Vara de Caucaia

Endereço: Av. Contorno Sul, s/n – Planalto Caucaia

CEP: 61.605-490 Caucaia/CE

Email: varacau@trt7.jus.br

Telelone/Fax: (085) 3342-2873 / 3342-2334

Jurisdição: Apuiarés, Caucaia, General Sampaio, Paramoti, Pentecoste, Tejuçuoca.

2º Vara de Caucaia

Endereço: Av. Contorno Sul, s/n – Planalto Caucaia

CEP: 61.605-490 Caucaia/CE

Email: varacau02@trt7.jus.br

Telefone/Fax: (85) 3342-9732

Jurisdição: Apuiarés, Caucaia, General Sampaio, Paramoti, Pentecoste, Tejuçuoca.

1ª Vara de Maracanaú

Endereço: Rua Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 80

Bairro: Parque Antônio Justa

CEP: 61.901-000 Maracanaú/CE

Email: varamar@trt7.jus.br

Telefone: (085) 3371-2430 / 3371-2963

Jurisdição: Guaiúba, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba.

2ª Vara de Maracanaú

Endereço: Rua Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 80

Bairro: Parque Antônio Justa

CEP: 61.901-000 Maracanaú/CE

Email: varamar02@trt7.jus.br

Telefone: (85) 3371-2087

Jurisdição: Guaiúba, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba.

1ª Vara da Região do Cariri

Endereço: Rua Rafael Malzoni, 761

Bairro: São José

CEP: 63.024-030 – Juazeiro do Norte – CE

Email: varacto@trt7.jus.br

Telefone/Fax: (088) 3571-3826 / 3571-3185

Jurisdição: Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Santana do Cariri e Salitre.

2ª Vara da Região do Cariri

Endereço: Rua Rafael Malzoni, 761

Bairro: São José

CEP: 63.024-030 – Juazeiro do Norte – CE

Email: varajua@trt7.jus.br

Telefone: (88) 3512-3277 / 3571-7388

Jurisdição: Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Santana do Cariri e Salitre.

3ª Vara da Região do Cariri

Endereço: Rua Rafael Malzoni, 761

Bairro: São José

CEP: 63.024-030 – Juazeiro do Norte – CE

Email: varacar03@trt7.jus.br

Telefone: (88) 3512-1131

Jurisdição: Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Santana do Cariri e Salitre.

1ª Vara de Sobral

Endereço: Av. Lúcia Sabóia, nº 500 – Centro

CEP: 62.320 – 000 Sobral/CE

Email: varasob@trt7.jus.br

Telefone/Fax: (88) 3611-2500 / 3611-2164

Jurisdição: Acaraú, Alcântaras, Amontada, Bela Cruz, Cariré, Coreaú, Cruz, Forquilha, Groaíras, Irauçuba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Massapê, Meruoca, Miraíma, Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Pacujá, Santana do Acaraú, Senador Sá, Sobral e Uruoca.

2ª Vara de Sobral

Endereço: Av. Lúcia Sabóia, nº 500 – Centro

CEP: 62.320 – 000 Sobral/CE

Email: varasob02@trt7.jus.br

Telefone: (88) 3613-2444 / (88) 3613-2369

Jurisdição: Acaraú, Alcântaras, Amontada, Bela Cruz, Cariré, Coreaú, Cruz, Forquilha, Groaí – ras, Irauçuba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Massapê, Meruoca, Miraíma, Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Pacujá, Santana do Acaraú, Senador Sá, Sobral e Uruoca.

Vara de Aracati

Endereço: Rua Coronel Alexanzito, 503 – Centro

CEP: 62.800-00 Aracati/CE

Email: varaara@trt7.jus.br

Telefone: (88) 3421-4299 / 3421-4302

Jurisdição: Aracati, Beberibe, Fortim, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana e Palhano.

Vara de Baturité

Endereço: Rua Major Pedro Catão, nº 450 – Mondego

CEP: 62.760 – 000 Baturité/CE

Email: varabat@trt7.jus.br

Telefone: (85) 3347-1332 / 3347-1018

Jurisdição: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e Redenção.

Vara de Crateús

Endereço: Rua Hermínio Bezerra, 801

Bairro: Planalto CE-075

CEP: 63.700 – 000 Crateús/CE

Email: varacra@trt7.jus.br

Telefone: (88) 3691-2040 / 3691-2473

Jurisdição: Ararendá, Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Nova Russas, Parambu, Poranga, Quiterianópolis, Santa Quitéria, Catunda, Tamboril e Tauá.

Vara de Iguatu

Endereço: Rua José de Alencar, s/nº – Bugi

CEP: 63.500 – 000 Iguatu/CE

Email: varaigu@trt7.jus.br

Telefone/Fax: (88) 3581-1971 / 3581-1449

Jurisdição: Acopiara, Aiuaba, Arneiroz, Baixio, Cariús, Catarina, Cedro, Icó, Iguatu, Ipaumirim, Jucás, Lavras da Mangabeira, Mombaça, Orós, Piquet Carneiro, Quixelô, Saboeiro, Tarrafas, Umari e Várzea Alegre.

Vara de Limoeiro do Norte

Endereço: Rua Cândido Olímpio de Freitas, nº 1.655 – centro

CEP: 62.930 – 000 L. do Norte/CE

Email: varalim@trt7.jus.br

Telefone/Fax: (88) 3423-1405 / 3423-2704

Jurisdição: Alto Santo, Ererê, Iracema, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Pereiro, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.

Vara de Pacajus

Endereço: Av. Vice-Prefeito Expedito Chaves Cavalcante S/N – Cruz das Almas

CEP: 62.870-000 Pacajus/CE

Email: varapac@trt7.jus.br

Telefone/Fax: (85) 3348-0521 / 3348-0228

Jurisdição: Cascavel, Chorozinho, Horizonte, Itaitinga (Resol. 270/2015) e Pacajus.

Vara de Quixadá

Endereço: Rua Tenente Cravo, nº 775

Bairro: Campo Velho

CEP: 63.900 – 000 Quixadá/CE

Email: varaqui@trt7.jus.br

Telefone: (88) 3412-2139 / 3412-0599

Jurisdição: Banabuiú, Boa Viagem, Canindé, Caridade, Choró, Deputado Irapuan Pinheiro, Ibaretama, Ibicuitinga, Itapiúna, Itatira, Madalena, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole.

Vara de São Gonçalo do Amarante

Endereço: Rua Santos Dumont, 28, Centro

CEP: São Gonçalo do Amarante/CE

Email: varasga01@trt7.jus.br

Telefone/Fax: (85) 3315-4195 / 3315-4169

Jurisdição: Itapajé, Itapipoca, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luiz do Curu, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama.

Vara de Tianguá

Endereço: Rua Manoel da Rocha Teixeira, S/N

Bairro: Planalto

CEP: 62.320-000 Tianguá/CE

Email: varatng@trt7.jus.br

Telefone/Fax: (88) 3671-3129 / 3671-3975

Jurisdição: Barroquinha, Camocim, Carnaubal, Chaval, Croatá, Frecheirinha, Graça, Granja, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, Pires Ferreira, Reriutaba, São Benedito, Tianguá, Ubajara, Varjota e Viçosa do Ceará.

Vara de Eusébio

Endereço: Rua Dermeval Carneiro, 115, Centro, Eusébio – CE – CEP: 61760-970

Email: varaesb@trt7.jus.br

Telefone/Fax: (85) 3260-5514 / 3260-2943

Jurisdição: Eusébio, Aquiraz e Pindoretama (Resolução Nº 59/2012 do TRT 7ª Região)

Capital

Endereço: Av. Tristão Gonçalves, 912 – Fórum Autran Nunes

Bairro: Centro – Fortaleza/CE CEP: 60.015-000

Telefone: (85) 3252-1935 / 3308-5900

1ª Vara de Fortaleza

Títular: José Maria Coelho Filho

Criada em: 02/05/39

Diretor de Secretaria: Flávia Andréa Queiroz Façanha

Tel: (85) 3308-5821

E-Mail: vara01@trt7.jus.br

2ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 5.650 de 11/12/1970

Data de instalação: 14/07/1971

Juiz Titular: Rafael Marcílio Xerez

Diretor de Secretaria: Alexandre Pinheiro Coe

Tel: (85) 3308-5942

E-Mail: vara02@trt7.jus.br

3ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 5.650 de 11/12/1970

Data de instalação: 14/07/1971

Juiz Titular: Germano Silveira de Siqueira

Diretor de Secretaria: Joelia de Sousa Alexandre

Tel: (85) 3308-5923

E-Mail: vara03@trt7.jus.br

4ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 5.650 de 11/12/1970

Data de instalação: 14/07/1971

Juiz Titular: Maria Rosa de Araújo Mestres

Diretor de Secretaria: Maria Luiza Pinheiro Moreira

Tel: (85) 3308-5924

E-Mail: vara04@trt7.jus.br

5ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 5.650 de 11/12/1970

Data de instalação: 14/07/1971

Juiz Titular: Rossana Raia dos Santos

Diretor de Secretaria: Francialdo Rebolças Gondim

Tel: (85) 3308-5925

E-Mail: vara05@trt7.jus.br

6ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 7.729 de 16/01/1989

Data de instalação: 07/07/1989

Juiz Titular: Milena Moreira de Sousa (Diretora do Fórum Autran Nunes)

Diretor de Secretaria: Carmecilda Maria da Costa Moura

Tel: (85) 3308-5926

E-Mail: vara06@trt7.jus.br

7ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 7.729 de 16/01/1989

Data de instalação: 01/09/1989

Juiz Titular: Francisco Antônio da Silva Fortuna

Diretor de Secretaria: Luciano Dídimo Camurça Vieira

Tel: (85) 3308-5927

E-Mail: vara07@trt7.jus.br

8ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 7.729 de 16/01/1989

Data de instalação: 09/02/1989

Juiz Titular: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel

Diretor de Secretaria: Antônio Thirso Ribeiro Gonçalves Medeiros

Tel: (85) 3308-5928

E-Mail: vara08@trt7.jus.br

9ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 8.432 de 11/06/1992

Data de instalação: 15/10/1992

Juiz Titular: Francisco Gerardo de Souza Júnior

Diretor de Secretaria: Fernando José de Alencar Araripe Furtado

Tel: (85) 3308-5929

E-Mail: vara09@trt7.jus.br

10ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 8.432 de 11/06/1992

Data de instalação: 15/10/1992

Juiz Titular: Ivânia Silva Araújo

Diretor de Secretaria: Suelen de Fátima Morais Baptista de Sabóia

Tel: (85) 3308-5930

E-Mail: vara10@trt7.jus.br

11ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 8.432 de 11/06/1992

Data de instalação: 02/04/93

Juiz Titular: Ana Luíza Ribeiro Bezerra

Diretor de Secretaria: Jamille Ipiranga de Lima

Tel: (85) 3308-5931

E-Mail: vara11@trt7.jus.br

12ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 8.432 de 11/06/1992

Data de instalação: 02/04/1993

Juiz Titular: Antonio Teófilo Filho

Diretor de Secretaria: Ana Cláudia Arcoverde de Moura

Tel: (85) 3308-5932

E-Mail: vara12@trt7.jus.br

13ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 10.770 de 21/11/2003

Data de instalação: 15/09/2005

Juiz Titular: Sinézio Bernardo de Oliveira

Diretora de Secretaria: Geovanna Barros Leal da Silveira

Tel: (85) 3308-5975

E-Mail: vara13@trt7.jus.br

14ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 10.770 de 21/11/2003

Data de instalação: 15/09/2005

Juiz Titular: Konrad Saraiva Mota

Diretor de Secretaria: Francisca Jeane de Andrade Rocha Vieira

Tel: (85) 3308-5973

E-Mail: vara14@trt7.jus.br

15ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 12.411 de 27 de maio de 2011

Data de instalação: 30/09/2011

Juiz Titular: João Carlos de Oliveira Uchôa

Diretor de Secretaria: Nelson Escóssia Barbosa Neto

Tel: (85) 3308-5865 e 3308-5867

Localização: Edifício Manoel Arísio – 1º Andar

E-Mail: vara15@trt7.jus.br

16ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 12.411 de 27 de maio de 2011

Data de instalação: 30/09/2011

Juiz Titular: Aldenora Maria de Souza Siqueira

Diretor de Secretaria: Francisco Otávio Costa

Tel: (85) 3308-5871 e 3308-5870

Localização: Edifício Manoel Arísio – 1º Andar

E-Mail: vara16@trt7.jus.br

17ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 12.411 de 27 de maio de 2011

Data de instalação: 12/11/2012

Juiz Titular: José Henrique Aguiar

Diretor de Secretaria: Fábio César Barroso Rios

Telefone: (85) 3308-5876 / (85) 3308-5877

Localização: Edifício Manoel Arísio – 2º Andar

E-Mail: vara17@trt7.jus.br

18ª Vara de Fortaleza

Criada pela Lei nº 12.411 de 27 de maio de 2011

Data de instalação: 12/11/2012

Juiz Titular: Carlos Alberto Trindade Rebonatto

Diretor de Secretaria: Fabrício Holanda de Oliveira

Telefone: (85) 3308-5884

Localização: Edifício Manoel Arísio – 2º Andar

E-Mail: vara18@trt7.jus.br