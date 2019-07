“Semblante de constrangimento”, afirma Luzenor de Oliveira sobre retratação de André Fernandes

Após duas semanas de muita repercussão o deputado André Fernandes (PSL) foi à tribuna da Assembleia Legislativa para se retratar e pedir desculpas ao colega parlamentar Nezinho Farias (PDT) pelas denúncias infundadas de que este teria envolvimento com organizações criminosas. O recuo de Fernandes foi assunto em destaque no Jornal Alerta Geral desta sexta (05).

Depois de ver sua denúncia ser arquivada no Ministério Público do Estado do Ceará pela ausência de provas significativas que comprovassem qualquer relação ilícita entre Nezinho e o crime organizado, André se desculpou pelas consequências negativas de suas acusações.“Me desculpo com o deputado Nezinho, por toda proporção negativa que esse assunto deu, me desculpo por não ter, de fato, analisado qualquer denúncia que chegou ao meu gabinete e me desculpo por ter trago a tona um assunto que eu tenho certeza que fez vossa excelência e a família do senhor sofrer”, disse Fernandes.

No Bate-Papo político desta sexta-feira (05) do Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida comentaram as palavras de André Fernandes na Assembleia Legislativa. Luzenor de Oliveira comenta que o o pedido de desculpas de André foi um gesto de grandeza:

“Há constrangimento do deputado André Fernandes, mas acima de tudo é preciso fazer um registro, a denúncia no emocional, na imaturidade, em determinados momentos, mas o pedidos desculpas é um gesto de grandeza e de humildade, de reconhecimento e um erro que nesse caso foi gravíssimo”

Alvo da denúncia, Nezinho Farias aceitou o pedido de desculpas, mas aconselhou o deputado André Fernandes a agir com mais prudência e não repetir o erro da denúncia que tanto desgaste gerou à imagem do Legislativo. E, assim, o ambiente no Plenário e nos corredores da Assembleia Legislativa fica menos tenso e mais civilizado. Beto Almeida pontua que o jovem parlamentar aprendeu a lição:

“O parlamentar é jovem, vai ter que aprender com essa lição. O olhar de constrangimento dele apertando a mão do deputado Nezinho é algo visível na imagem, é ruim pra ele, que há dez dias tinha subido com ar de arrogância na tribuna dizendo que não tinha que fazer pedido de desculpas ao deputado Nezinho”

A retratação de Fernandes também minimiza as possibilidades de qualquer punição contra o seu mandato na Assembleia Legislativa. Alguns deputados como Leonardo Araújo (MDB), Evandro Leitão (PDT), José Sarto (PDT), Jeová Mota (PDT) e Apóstolo Luiz Henrique (PP), elogiaram a atitude de André em reconhecer seu erro e se retratar.