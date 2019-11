Seminário com foco no combate à violência contra a mulher com inscrições abertas

As inscrições para o seminário Fortalecendo Redes Solidárias no Enfrentamento à Violência contra a Mulher seguem abertas. O evento que ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, tem inscrição gratuita e pode ser feita por qualquer pessoa que tenha interesse sobre o tema.

A programação inclui o lançamento da campanha “16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” e do livro: Diálogos sobre as Experiências no Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Mesas redondas e palestras relacionados ao tema também farão parte da programação que inicia às 8 horas. Clique aqui e faça sua inscrição.

O I Encontro da Rede Estadual de Atenção Integral às Mulheres, Crianças e Adolescentes em Situação de Violência, acontece paralelamente a programação. O evento é promovido pela Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE) em parceria com a Universidade Regional do Cariri (Urca) e Casa Lilás.

Mostra de Trabalhos de Pesquisa e Extensão em Saúde

As apresentações da III Mostra de Trabalhos de Pesquisa e Extensão em Saúde ocorrerão no dia 18 e 19 de novembro na sede da ESP/CE. A ideia é promover um espaço de compartilhamento de estudos e experiências acerca de trabalhos na área da saúde que contemplem a temática do enfrentamento à violência contra as mulheres.

Acadêmicos em geral, pós-graduandos, residentes, preceptores, profissionais de saúde, funcionários da Escola e integrantes de movimentos sociais já submeteram seus resumos. As apresentações dos trabalhos ocorrerão por meio de e-posters, de acordo com as especificações do edital de submissão. A publicação dos trabalhos aprovados deverá ser divulgada na data provável de 12 de novembro na página do evento.

Violência Contra a Mulher

De acordo com dados do Ministério da Saúde, somente em 2018 foram registrados mais de 145 mil casos de violência física, sexual, psicológica contra mulheres. As estatísticas apontam que o número de notificações de violência física causada pelos conjugues quase quadruplicou de 2009 a 2016.

Os índices preocupam e repercutem também no Ceará, onde, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), foram notificados 13.560 casos por violência interpessoal e autoprovocada no sexo feminino, de 2017 a 16 de setembro de 2019.

Serviço:

Seminário “Fortalecendo Redes Solidárias no Enfrentamento à Violência contra a Mulher”

Datas: 18 e 19 de novembro

Local: Escola de Saúde Pública do Ceará (Av. Antônio Justa, 3161, Meireles, Fortaleza)

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará