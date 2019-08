Seminário discutirá universalização do acesso ao saneamento

A Câmara sedia hoje um seminário sobre a universalização do acesso ao saneamento. O evento, proposto pelo deputado Adriano do Baldy (PP-GO), é promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, em conjunto com as comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Seguridade Social e Família; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Finanças e Tributação.

“O tema é latente e torna-se cada vez mais difícil prescindir de sua discussão, uma vez que esta é uma área fundamental para a redução das desigualdades sociais, ambientais e econômicas, tanto intra e inter-regionais, como internacionais”, disse Baldy. “Há um desafio de proporções históricas que teremos de enfrentar rapidamente para definir que tipo de futuro queremos para o país – são 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto e 35 milhões não recebem nas suas casas água tratada” ressaltou.

“Apesar da posição ocupada pelo Brasil no cenário internacional em termos

econômicos – 9ª economia do mundo –, o país detém a vergonhosa 62ª posição no ranking de saneamento que apura as condições do serviço em 82 países, o que é inadmissível para uma nação dessas proporções”, acrescentou o deputado.

