Seminário na UFC aborda desafios da comunicação nas redes sociais

O Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, promove entre os dias 17 e 19 de junho, o III Seminário de Assessoria de Comunicação, com o tema “Tendências e desafios no meio digital”. A proposta dos organizadores é apresentar debates sobre como as novas tecnologias impactam na atuação dos comunicadores.

Aberto ao público, o evento terá a presença de profissionais com experiência nas áreas de assessoria, que discutirão as principais questões quando o assunto é a comunicação das organizações nas plataformas virtuais. Elaborado por alunos da disciplina de Assessoria de Comunicação, o SEMASCOM será realizado no Centro de Humanidades 2 da UFC.

Na segunda-feira (17), a mesa de abertura “Marketing de conteúdo e branded content” terá a participação de Adailma Mendes (editora-executiva da editoria de cidades do jornal O POVO), Eugênia Cabral (mestre em comunicação estratégica), e Falkner Moreira (analista de mídias sociais).

Já na terça (18), a jornalista Camilla Viegas ministra oficina sobre “gerenciamento de crises na internet”. No último dia, 19, Hayanne Neves (especialista em Marketing), Natércia Melo (especialista em Mídias Sociais) e Vanessa Lins (especialista em Marketing Digital) conversam sobre “gestão de mídias sociais” na mesa de encerramento.

As inscrições para participar do evento devem ser realizadas no site www.even3.com.br/semascomufc. A participação gera certificados para aqueles que precisam comprovar horas complementares.

Informações:

III Seminário de Assessoria de Comunicação: “Tendências e desafios no meio digital”

Data: 18h às 20h – 17 a 19 de junho

Local: Auditório da Pós-Graduação em História – Centro de Humanidades II – Av. da Universidade, 2762 – Benfica – Fortaleza

Inscrições: even3.com.br/semascomufc