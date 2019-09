Senado aprova projeto que garante verba para financiamento de campanhas em 2020

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta terça-feira (17), um projeto que viabiliza recursos para as campanhas eleitorais municipais em 2020. Após um acordo para a retirada de pontos polêmicos da proposta encaminhada pela Câmara, a votação no colegiado foi rápida e durou cerca de 30 minutos. O texto deverá ser votado no plenário principal do Senado ainda nesta terça-feira.