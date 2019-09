Senado comemora 40 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Palestina

O Senado vai promover, na próxima quinta-feira (26), sessão especial para comemorar os 40 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Palestina, solicitada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC). A reunião ocorrerá no Plenário da Casa, às 10h.

“Celebrar os 40 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Palestina é reafirmar o compromisso do Estado brasileiro pela defesa do direito de autodeterminação do povo palestino, princípio tão caro para o Brasil. O Estado brasileiro sempre foi um defensor da autodeterminação e da soberania do povo palestino”, ressalta o senador Esperidião.