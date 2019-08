Senadores cearenses tomam posição para votar reforma da Previdência

Finalizado o segundo turno da votação da proposta de reforma da Previdência na Câmara, agora o texto segue para o Senado onde será analisado e votado em dois turnos. No Ceará, o placar entre os três senadores deve ficar em dois a favor e um contra.

Relator do projeto, o senador Tasso Jereissati (PSDB) tem avaliado as mudanças como fundamentais, portanto, deve encaminhar voto favorável à proposta do governo federal. Todavia, ele defende como imprescindível a inclusão de estados e municípios para eficácia das medidas.

Na avaliação do senador Eduardo Girão (PROS), que deve votar a favor da proposta, “a reforma é necessária e urgente”, porém, ele ressalta que existem algumas distorções no texto vindo da Câmara que precisam ser revisadas e também defende a inclusão dos estados e municípios na proposta principal.

Na contramão dos colegas, o senador Cid Gomes (PDT) deve seguir na linha do partido e votar contra a reforma, mas além disso, deve articular mudanças no texto para “reduzir danos”. Ademais, o pedetista segue na linha de Tasso e Girão, defendendo a inclusão de estados e municípios na proposta, considerando “grave omissão da Câmara” em não ter feito isso.