Será entregue hoje a reforma da praça e delegacia na Cidade 2000

Um importante polo gastronômico de Fortaleza, a Praça da Cidade 2000, foi reformado e ampliado juntamente com a delegacia do local. As ações beneficiam os negócios no entorno e a segurança dos moradores e profissionais que ali atuam. Nesta quinta-feira (22), às 17h, será entregue oficialmente a obra para a população.

A reforma e ampliação dos equipamentos fazem parte do Programa Juntos por Fortaleza, ação do Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades, e da Prefeitura de Fortaleza. O investimento total foi de R$ 2.041.335,18 por parte do Executivo.

O projeto “Praças da Cidade 2000” requalificou a praça atual, além de duas complementares. Com a ampliação da delegacia, o local passou a ter área total de 391,63 m².