O Ceará entra em campo hoje (18), às 16 horas, no Morumbi para enfrentar o São Paulo pela 15ª rodada do Brasileirão. Os dois times buscam bons resultados e a permanência na elite da tabela do campeonato.

O desempenho do time cearense nas últimas 14 partidas traz expectativa de que o Vozão saia na frente, mesmo fora de casa. Apenas quatro pontos atrás, na 10ª colocação, o Ceará tem o mesmo número de vitórias que o São Paulo (6) e fez até mais gols que o rival: 19 contra 18.