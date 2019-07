Serra da Ibiapaba: pai de santo é suspeito de abusar de mulheres em rituais de oração

Um homem conhecido por ser “pai de santo” em uma casa de oração em Ibiapina, na região da Serra da Ibiapaba, foi preso suspeito de cometer crimes de abusos sexuais contra mulheres que procuravam o local. Segundo a polícia, pelo menos quatro vítimas denunciaram o homem à polícia e o suspeito está cumprindo um mandado de prisão preventiva.

De acordo com informações policiais, os estupros ocorriam durante os rituais religiosos, na casa de oração do pai de santo, na localidade de Alto Lindo. Segundo informações da Secretaria da Segurança do Ceará, o suspeito oferecia bebidas às mulheres, que após ingerir, sentiam náuseas. A polícia também apura se o homem utilizava algum tipo de substância para dopar as vítimas. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Tianguá, que investiga as denúncias.

Recentemente, o caso do ex-prefeito e médico do município de Uruburetama, interior do Ceará ganhou destaque nacional. Ele é suspeito de cometer crimes sexuais contra dezenas de mulheres durante consultas médicas em Uruburetama e Cruz. O Ministério Público do Ceará decretou a prisão preventiva do suspeito na última sexta-feira (26), alegando que caso fique em liberdade, pode atrapalhar as investigações.