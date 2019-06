Sertão Central do Ceará volta a receber chuvas com mais de 70 milímetros, de acordo com a Funceme

De acordo com dados da Funceme, choveu em pelo menos 41 cidades do estado. O maior registro de precipitação ocorreu em Solonópole, no Sertão Central, com 71,4 milímetros. Em seguida aparecem Potengi, com 59 milímetros, e Potiretama, com 43 milímetros. Os municípios de Quixeramobim e Jaguaribe também registraram precipitações.

Após dois dias de chuvas concentradas, principalmente, no Centro-Sul do Ceará, a previsão para os próximos dois dias é de predomínio de nebulosidade variável sem expectativa de chuvas em todas as macrorregiões do estado. Com o fim da estação de chuvas, o Ceará entrou na Pós-Estação, período de precipitações mais escassas.