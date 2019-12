Sertão de Crateús: restauração da CE-469 será entregue até fevereiro de 2020

As obras de restauração da CE-469, trecho que liga Crateús à divisa do Ceará com Piauí, passando pela localidade de Tucuns, estão perto de serem inauguradas.



O ritmo segue o cronograma da Superintendência de Obras Públicas (SOP), responsável pela obra, que deve ser concluída até fevereiro de 2020, com benefícios para mais de 100 mil pessoas.



Além de a população passar a contar com melhores condições de trafegabilidade, a intervenção vai facilitar o escoamento da produção local e regional e as conexões com o estado vizinho, o que vai promover um aquecimento no mercado interno e gerar mais empregos.



As melhorias realizadas incluem alargamento, principalmente em virtude da circulação de veículos pesados, como explica o gerente de obras rodoviárias da SOP, Quirino Ponte.

A importante via para o comércio de Crateús tem 33,39 km e recebeu serviços preliminares, de pavimentação, revestimento asfáltico, bueiros, drenagem e proteção ambiental e passa pela finalização das sinalizações horizontal e vertical.



A obra foi viabilizada através pelo Programa Ceará de Ponta a Ponta, de Logística e Estradas do Estado, com investimento de aproximadamente R$ 19 milhões. Os recursos provêm do Tesouro Estadual e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).