Sertão de Crateús terá trecho recuperado pelo Governo do Ceará

Os serviços de reparo do trecho da rodovia CE-265 que liga Nova Russas à Ararendá tiveram o início autorizado nesta sexta-feira (13). Duas solenidades, em Nova Russas e em Ararendá, marcaram o pontapé inicial para a recuperação dos 31 km de rodovia. As ações contaram com a presença do assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, que representou o governador Camilo Santana.

Nelson Martins comentou a ação do Governo do Ceará e investimentos nas rodovias do estado, na região.

Estamos hoje cumprindo com esse compromisso. É uma estrada importante, que vai melhorar a trafegabilidade pra toda região Norte. Nós já estamos praticamente concluindo aquela estrada saindo de Salitre, em Canindé, até Santa Quitéria e de Santa Quitéria até Hidrolândia e de Hidrolândia até o Tesão e várias outras estradas que estão sendo feitas na região, disse. Temos a estrada que sai ali da Cruzeta até Livramento e de Livramento até a BR 020, em Boa viagem; a estrada dos Tucuns, ligando Crateús até o Piauí; a estrada que liga Ipueiras até Ararendá já está praticamente Pronta. Graças a Deus aqui na região. O governador Camilo, nos seus 4 primeiros anos de governo recuperou e implantou 3.200 km de estrada. Isso representou investimentos de R$ 2,9 bilhões. O governador está negociando com o Banco Interamericano, o BID, um novo empréstimo, que vai ser o Ceará V, na faixa de R$ 1 bilhão, onde ele vai levar em conta as demandas novas, concluiu.

O trecho vai receber serviços de reciclagem da base com adição de brita; pavimentação; revestimento asfáltico em TSD (Tratamento Superficial Duplo) e sinalização (horizontal e vertical).