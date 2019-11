Serviço de transporte coletivo por aplicativo começa a funcionar em Fortaleza na próxima semana

Fortaleza terá, a partir da próxima quarta-feira (4), um serviço de transporte coletivo, o TopBus+, que, assim como Uber, 99 Pop e Cabify, funcionará por meio de aplicativo. A nova modalidade de transporte de passageiros utilizará vans e a tecnologia para o uso da plataforma foi desenvolvida pela empresa americana Via Mobility, que já opera essa solução em outros países.

A capital cearenses será a segunda cidade do País a adotar esse modelo de transporte público. Atualmente, o serviço já está funcionando em Goiânia (GO). Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), o TopBus+ não terá rota fixa, fazendo desvios para atender a demanda dos passageiros.

A nova plataforma “em como diferencial o conforto, flexibilidade e um preço acessível compatível à qualidade. Além disso, um dos objetivos é proporcionar a sustentabilidade ao contribuir com a diminuição de carros nas ruas e consequentemente a emissão de poluentes e congestionamentos.

Mais detalhes, como tarifas e rotas, serão apresentados durante a cerimônia de lançamento da plataforma que será feito pelo Sindiônibus na próxima terça-feira (3).