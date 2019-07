Servidores ativos, inativos e pensionistas têm até domingo para fazer Atualização Cadastral

Os servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo têm até domingo (28) para encaminhar a atualização cadastral. A análise e validação dos dados enviados está prevista para o dia 28 de agosto. A informação é da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

A Secretaria afirma que os servidores que deixarem de realizar a atualização cadastral no prazo previsto poderão ter suspenso o pagamento dos salários, benefícios ou proventos no mês seguinte. O mesmo ocorrerá também caso aos servidores deixem de concluir a validação no prazo previsto.

A atualização cadastral é obrigatória para todos os servidores públicos, tanto ativos, inativos e pensionistas, para adequação e obediência ao Decreto Federal que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas.