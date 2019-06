Servidores cearenses vão receber a primeira parcela do 13º no dia 5 de julho

A economia cearense vai receber uma importante injeção de recurso neste mês de julho. Isso porque o governador Camilo Santana, anunciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário para servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas do Estado.

Somado aos salários do mês, o montante vai chegar a R$ 1,35 bilhão. Segundo Camilo, a primeira parcela do 13º salário dos servidores do Estado irá ser paga no dia 5 de julho. Ao todo, são mais de 160 mil servidores de todos os poderes do Estado.

Diante da crise econômica nacional, Camilo lembrou que enquanto o Ceará está pagando em dia, antecipando parte do 13º salário, há estados no país que estão em atraso com seus servidores.