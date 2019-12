Servidores da prefeitura de Fortaleza terão reajuste salarial de 3% em 2020

Os servidores da prefeitura de Fortaleza vão começar o ano com reajuste de salário e com a reposição da inflação. O acréscimo será de 3% e será implantado em janeiro de 2020. Já em fevereiro, deverá ser reajustado novamente depois da consolidação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A decisão foi tomada nessa segunda-feira, em reunião de gestores e representantes dos servidores.