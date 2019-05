Servidores e a população de Aracati realizam caminhada para protestar melhorias na educação e na saúde do município

Os servidores públicos e a população de Aracati se organizam para realizar uma caminhada amanhã (25), a partir das 16h, na Praça da Matriz. A caminhada busca chamar atenção das autoridades para melhoria dos serviços de saúde e educação da região.

Informações repassadas para o Jornal Alerta Geral revelam que os manifestantes estão insatisfeitos com o corte dos benefícios feito por parte da prefeitura. Ainda de acordo com as informações, o prefeito marcou uma reunião com os servidores mas desmarcou o encontro por meio de mensagem no Whatsapp.