Servidores públicos municipais podem participar de curso de aperfeiçoamento em gestão municipal

Os servidores públicos municipais, atuantes nas Prefeituras e Câmaras de Vereadores das 184 cidades cearenses, podem participar de uma qualificação técnica gratuita. A iniciativa é fruto de parceria entre o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e a Fundação Demócrito Rocha (FDR), que resultou na oferta do curso “Aperfeiçoamento em Gestão Municipal”.

As inscrições para as 1.110 vagas estão abertas até o próximo dia 30 de agosto no portal da FDR. Podem participar prefeitos, presidentes de Câmaras, secretários, diretores e demais profissionais ligados à gestão dos municípios cearenses.

A capacitação abordará temáticas relacionadas à administração pública no âmbito municipal, apresentando os principais conceitos de política e gestão fiscal. Com duração de 180 horas, o curso semipresencial constará de 12 módulos na modalidade de ensino a distância e outros dois presenciais.

Os encontros presenciais acontecerão em Fortaleza, em setembro e outubro próximos (8h/aula cada). Na ocasião, os participantes receberão todo o material didático, contendo kits libretos com três publicações e 12 videoaulas, além do acesso a 12 radioaulas por meio do ambiente virtual de aprendizagem. As aulas têm início previsto para o dia 3 de setembro. Inscreva-se!

*(Com informações da APRECE)