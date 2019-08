Sesa capacita médicos e profissionais da saúde em tratamento de acidentes com animais peçonhentos

Os médicos e enfermeiros que trabalham nas unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e os profissionais de vigilância em saúde das 22 Coordenadorias Regionais de Saúde podem participar da 3º Capacitação sobre Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. O treinamento é da Secretaria da Saúde do Ceará, através do Núcleo de Controle de Vetores, e será realizada nos dias 22 e 23 de agosto.

Cada coordenador das unidades de saúde pode inscrever até cinco técnicos, sendo dois médicos, dois enfermeiros e um profissional da vigilância em saúde. A inscrição está disponível no site da Secretaria da Saúde do Estado.

O segundo semestre do ano é o período em que acidentes envolvendo cobras e animais peçonhentos se tornam mais frequentes devido o aumento na reprodução do animal. De acordo com a Secretaria da Saúde, entre janeiro e junho de 2019 foram registrados 592 acidentes e um óbito em diferentes regiões cearenses devido picadas de cobra e animais peçonhentos.

A capacitação tem como objetivo melhorar o diagnóstico, aprimorar as atividades médicas e reduzir a mortalidade dos acidentes.