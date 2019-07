Sete policlínicas do interior do Estado recebem kits para tratamento da Zyca vírus

A Policlínica de Campos Sales e de mais seis municípios cearenses vão receber a entrega de kit de estimulação precoce para o tratamento de crianças com doenças neuropssicomotoras, como a síndrome congênita associada ao Zika vírus.

A primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, visita a Policlínica de Campos Sales nesta quinta-feira (1º), para realizar a entrega do kit. As outras seis unidades que serão contempladas são: Aracati, Crateús, Iguatu, Quixadá, Sobral e Tauá.

Os Núcleos de Estimulação Precoce que funcionam nas policlínicas cearenses contam com esses equipamentos para dar suporte às terapias para as crianças e asseguram à população cearense um tratamento para a doença.

Em 2019, cerca de 985 crianças cadastradas no atendimento dos núcleos de estimulação das policlínicas regionais. Desse total, 102 portam a síndrome congênita associada ao Zika vírus e 839 com outras patologias. Os atendimentos são feitos duas vezes por semana, com 45 minutos divididos entre cada profissional da equipe.