Setembro Amarelo: Assembleia Legislativa encerra a programação com homenagens e palestra

A Assembleia Legislativa encerra na segunda-feira (30), a programação do Setembro Amarelo, mês em que os deputados estaduais fortaleceram a luta em defesa da saúde mental, combate à depressão e prevenção do suicídio. Serão homenageados profissionais e entidades em reconhecimento ao trabalho realizado na preservação da saúde mental e da vida. Em seguida, haverá palestra sobre crise suicida e estratégias de prevenção.

O Parlamento Estadual realizou, durante todo o mês de setembro, ações para sensibilizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental e estimular a produção legislativa voltada para combater o problema.

Vamos ampliar esse debate para além do Setembro Amarelo por meio de ações no interior do Estado. Nós, deputados da frente parlamentar, vamos apresentar conjuntamente um projeto de indicação para criar um conselho estadual e um fundo para destinar recursos à causa, anuncia o deputado estadual Evandro Leitão (PDT), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio.