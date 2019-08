Setembro amarelo: Assembleia Legislativa realiza programação para prevenir depressão e casos de suicídios

A Assembleia Legislativa do Ceará promoverá a partir da próxima segunda-feira (02), uma grande mobilização para prevenir a depressão e os casos de suicídios no Ceará. A Casa aderiu ao Setembro Amarelo por meio de uma programação que inclui palestras, cursos, audiências públicas, panfletagem e atendimento com escuta por psicólogos.

Nesta sexta-feira (30), a Assembleia realizou uma palesta, em parceria com o Ministério Público do Estado, para debater soluções para o combate aos casos de suicídio.

Casos registrados

Dados do Ministério da Saúde revelam que entre 2011 e 2015, quase 3.000 mil cearenses tiraram a própria vida.

O número faz parte do Boletim Epidemiológico de Tentativas e Óbitos por Suicídio no Brasil. No ranking nacional, em 2017 o Ceará ocupava o primeiro lugar entre os Estados do Norte e Nordeste em quantidade de registros, e o quinto no País.